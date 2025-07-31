Капремонт в Пензенской районной больнице выполнен на 69%

31.07.2025 | 19:00

В Пензенской районной больнице капитальный ремонт стационарных отделений идет по графику. На 31 июля выполнено 69% запланированного объема работ, сообщили в областном правительстве со ссылкой на директора учреждения здравоохранения.

На объекте установили наружные эвакуационные лестницы. Устаревшие системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения разобрали, идет монтаж новых.

Параллельно производится внутренняя отделка помещений, особое внимание уделяется качеству штукатурки и окраски стен. Укладывают напольное покрытие: в зависимости от предназначения в одних зонах используют линолеум, в других - кафельную плитку.

«Завершение этих процессов создаст приятную атмосферу и подготовит пространство к дальнейшему использованию», - отметил директор учреждения Сергей Алексеев.

В среднем на объекте трудятся около 30 человек. Его планируется сдать в ноябре.