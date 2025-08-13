Пензенцы могут прийти в Спасский собор на Медовый Спас

13.08.2025 | 11:40

В Спасском кафедральном соборе Пензы проведут богослужения по случаю Медового Спаса, к которым могут присоединиться православные горожане.

В преддверии престольного праздника 13 августа состоится всенощное бдение. Прихожан ждут к 17:00. 14-го числа в 8:00 начнется Божественная литургия.

«В этот день празднуется Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня и отмечается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице», - уточнили в Пензенской епархии.

Все богослужения будет возглавлять митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Сразу после литургии, около 10:00-10:30, он освятит мед.

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста (один из четырех многодневных), который в 2025 году пройдет с 14 по 28 августа.