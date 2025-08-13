Сетевое издание|18+|Среда|13 авг 2025|22:26
Общество

Завершился прием пензенских школ к учебному году

В Пензе завершился прием школ к новому учебному году. Все они получили допуск, сообщил на заседании комиссии гордумы в среду, 13 августа, начальник управления образования Юрий Каленов.

Большинство учреждений готовы принять детей, при этом в некоторых продолжается ремонт. В школе № 57 имени В. Х. Хохрякова работы почти окончены, они длились около двух лет. В школе № 43 обновляют пищеблок, по состоянию на 21 июля задача выполнена на 43,4%.

До сих пор идет ремонт 2-го корпуса детского сада № 109. 1 сентября в здание не смогут впустить воспитанников.

Как сообщил Каленов, работы завершат к 15 октября, после чего состоится приемка.

Ранее он рассказал, что из городского бюджета выделялось 262 млн рублей на приведение учреждений в соответствие всем требованиям и нормам. Эти средства были направлены на обновление спортивных залов, классов, замену окон, разного рода монтажные работы и косметический ремонт.

