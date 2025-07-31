Кузнечанку с хроническим заболеванием оставили без лекарств

31.07.2025 | 12:50

В Кузнецке 32-летнюю женщину с хроническим аутоиммунным заболеванием оставили без лекарств. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

«Установлено, что ГБУЗ «Кузнецкая районная больница» не приняла должных мер по своевременной закупке лекарственного препарата для лечения пациентов с указанным диагнозом», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Министру здравоохранения области внесли представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования кузнечанке выдали нужные медикаменты в необходимом количестве.

Сотрудника больницы, допустившего нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в Пензенской области медицинские учреждения ненадлежащим образом анализировали и рассчитывали потребности льготников в лекарствах, несвоевременно перераспределяли запасы медикаментов. Из-за этого отрасль недостаточно финансировали, а всех нуждающихся не могли обеспечить жизненно необходимыми препаратами.

«После вмешательства надзорного ведомства бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан увеличены на сумму 283 млн рублей», - добавила Елена Листарова.