В Пачелме завершается ремонт участка региональной дороги

13.08.2025 | 11:03

В Пачелме подходит к концу ремонт автодороги регионального значения Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково.

Подрядчик заменил покрытие на участке 3,3 км, рассказали в областном минстрое.

Уже уложен выравнивающий слой асфальтобетона, сейчас идет устройство тротуара. Закончен монтаж остановочного кармана и павильона, обновлены водопропускные трубы.

Ранее специалисты отремонтировали 14,5 км автодороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково, добавили в минстрое.

По данным областного правительства, в регионе в этом году уже заменили более 220 км асфальтобетонного покрытия.

Помимо Пачелмского района, ремонт ведется на региональных дорогах в Башмаковском, Пензенском, Шемышейском, Лопатинском, Мокшанском, Малосердобинском, Каменском, Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Земетчинском, Бековском, Тамалинском, Иссинском, Городищенском, Кузнецком, Сосновоборском и Никольском.