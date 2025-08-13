В областном центре крови появились новые сепараторы

13.08.2025 | 11:31

В отдел заготовки крови и ее компонентов Пензенского областного клинического центра крови поступили два автоматических сепаратора крови. На их покупку потратили 7 млн рублей, сообщили в региональном минздраве.

450 мл цельной крови, которые сдает один донор, могут использоваться сразу для нескольких пациентов - в зависимости от того, какие именно компоненты им нужны.

Сепараторы и разделяют кровь на эритроцитную массу, тромбоциты и плазму.

«Оборудование позволяет стандартизировать процесс, увеличить производительность труда и снизить риск ошибки оператора», - пояснила главный врач центра крови Татьяна Крылова.

Ранее в центре завершилась модернизация бактериологической лаборатории, сообщили в минздраве. Здесь появились новый автоклав, предназначенный для качественной стерилизации питательных сред, и бокс абактериальной воздушной среды, где пробы крови и ее компоненты защищены от внешних загрязнений. Также внедрили бокс микробиологической безопасности, благодаря которому у медперсонала нет прямого контакта с биологическим материалом.