В больницу № 6 привезли новое оборудование за 2 млн рублей

08.08.2025 | 11:48

В больнице № 6 имени Г. А. Захарьина появились 2 гастроинтестинальных видеоскопа для исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Оборудование общей стоимостью более 2 млн рублей поступило в отделение ультразвуковой диагностики. С помощью современных аппаратов можно получать более полные и точные данные для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

К примеру, новые видеоскопы позволяют проводить биопсию на гистологию и эзофагогастродуоденоскопию, способную выявлять широкий спектр расстройств даже на ранних стадиях.

Также с помощью этого оборудования можно удалять полипы, извлекать инородные тела или останавливать кровотечение, уточнили в областном минздраве.

«Имея еще 2 аналогичных гастроскопа, мы сможем чередовать аппараты для проведения исследований, что значительно сократит время ожидания и повысит пропускную способность», - отметила врач-эндоскопист Людмила Аверьянова.