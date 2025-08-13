Сетевое издание|18+|Среда|13 авг 2025|22:26
Общество

В Пензе оценили готовность к отопительному сезону

В Пензе озвучили процент готовности областного центра к отопительному сезону.

Так, на 100% к приему ресурса готовы учреждения допобразования, соцуправления и комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике, на 99% - школы и детсады, на 94% - учреждения культуры, на 83% - жилой фонд и на 56% - медучреждения.

«В настоящее время основные усилия ресурсников, УК, ТСЖ, ЖСК сосредоточены на проведении гидравлических испытаний магистральных и внутридомовых сетей», - рассказали в мэрии.

Районным администрациям глава города Олег Денисов поручил плотно работать с управляющими компаниями, чтобы все необходимые документы для запуска тепла были сданы до 1 сентября.

В 2024 году отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября. Первым делом батареи прогрелись в детских садах, школах, больницах и объектах соцкультбыта. Далее в течение 10 дней ресурс дошел до остальных пензенцев.

