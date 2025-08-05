В кузнецкую больницу поступило 7 аппаратов ИВЛ

05.08.2025 | 09:37

В отделение анестезиологии и реанимации Кузнецкой межрайонной больницы поступило новое оборудование - 7 аппаратов искусственной вентиляции легких Zisline MV300.

Они произведены российской компанией из Екатеринбурга, уточнили в администрации Кузнецка.

В понедельник, 4 августа, прошло обучение врачей отделения работе с аппаратом. Его провел представитель фирмы-изготовителя - анестезиолог-реаниматолог, медицинский эксперт.

«Задача медицинского персонала заключается не только в том, чтобы правильно подготовить и настроить аппарат ИВЛ, но и в том, чтобы обеспечить его бесперебойную работу в условиях реальной практики», - пояснили в администрации Кузнецка.

Ранее в областной детской больнице в Пензе появилась диагностическая ультразвуковая система последнего поколения. Теперь врачи смогут проводить весь комплекс УЗИ на новом оборудовании.