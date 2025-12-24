В Пензе готовят хоккейные коробки к каникулам

С приходом морозов в Пензе началась расчистка и заливка хоккейных площадок. Работы выполняют специалисты МБУ «Пензавтодор».
24 декабря они отчитались о первичной заливке коробки на улице Егорова. На Жемчужной шли расчистка и подготовка к созданию ледяного покрытия.
В целом по городу предполагается заливка более 30 площадок для игры в хоккей и катания на коньках, сообщили в мэрии. На 14 объектах с 3 января будут работать дворовые тренеры.
Кроме того, на стадионе «Снежинка», Олимпийской аллее, в Ахунах оборудуют лыжные трассы. Их общая протяженность составит 33,4 км.
К зимним праздникам готовятся не только в областном центре. В Заречном, в частности, обновили трассу для лыжников, продлив ее на 3 км. Глава города Алексей Костин попросил жителей не выгуливать там собак и не ездить на квадроциклах.
