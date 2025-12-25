Общество

Объявлены отключения света в Пензе 26 декабря

Печать
Telegram

В пятницу, 26 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Бугровке и на улице Коммунистической.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. 8 Марта; пр-д 8 Марта; ул. Красноармейская; ул. Краснознаменная; 1-й Краснознаменный пр-д; ул. Огарева; 1-й пр-д Огарева; ул. Островского; ул. Правды; ул. Производственная; 2-й Средний пр-д (без уточнения номеров); ул. Средняя, 59, 69; ул. Средняя/2-й Средний пр-д, 69/25.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

Отключения связаны с работами на сетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети