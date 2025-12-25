Объявлены отключения света в Пензе 26 декабря

25.12.2025 | 09:31

В пятницу, 26 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Бугровке и на улице Коммунистической.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. 8 Марта; пр-д 8 Марта; ул. Красноармейская; ул. Краснознаменная; 1-й Краснознаменный пр-д; ул. Огарева; 1-й пр-д Огарева; ул. Островского; ул. Правды; ул. Производственная; 2-й Средний пр-д (без уточнения номеров); ул. Средняя, 59, 69; ул. Средняя/2-й Средний пр-д, 69/25.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

Отключения связаны с работами на сетях.