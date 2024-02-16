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Общество

На льготы для детей-инвалидов на маршрутах № 105, 130, 149 нет денег

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Введение льготного проезда для детей-инвалидов на межмуниципальных маршрутах № 105, 130, 149 в Пензенской области не планируется. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи, отвечая на вопрос жителя Пензы в соцсети «ВКонтакте».

На муниципальных городских маршрутах - в автобусах большого и среднего класса, троллейбусах - льготный проезд предоставляется. Пензенцев возмущает, что № 105, 130, 149 практически полностью следуют по Пензе, но из-за нескольких остановок в Засечном самые незащищенные слои населения не могут ими пользоваться.

«Сделайте подарок перед выборами - льготный проезд детям-инвалидам на маршруты 105, 130, 149. Для проезда до школы искусств «Квинта» на Терновского, 180, бассейна в Спутнике, к школам и другой инфраструктуре в Спутнике», - обратился житель Пензы к властям в группе соцсети «ВКонтакте», где освещают деятельность губернатора.

Представитель минцифры в ответе сообщил, что мера соцподдержки в виде льготного проезда осуществляется органами местного самоуправления за счет средств муниципального бюджета. Организация перевозок по межмуниципальным маршрутам - это компетенция исполнительных органов Пензенской области.

«К сожалению, в связи с дефицитом бюджета Пензенской области в настоящее время установление мер социальной поддержки в виде льготного проезда отдельных категорий граждан по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Пензенской области не планируется. Оплата для всех категорий граждан осуществляется на общих основаниях», - пояснил представитель министерства.

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