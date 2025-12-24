Об увольнении станут уведомлять по новым правилам

Общество

Правительство России внесло в Государственную думу РФ законопроект, предусматривающий новые способы уведомления работников о предстоящем увольнении по инициативе работодателя.

Документ касается случаев ликвидации организации, сокращения численности или штата. Он направлен на расширение применения цифровых инструментов в трудовых отношениях.

Согласно законопроекту, работодатель сможет направлять уведомление об увольнении не только в письменной форме, но и заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронном виде через государственную цифровую платформу «Работа в России».

Отдельно отмечается, что электронное уведомление будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете работника на платформе.

Сроки предупреждения об увольнении останутся прежними. Работодатель обязан уведомить сотрудника не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты прекращения трудового договора.

Помимо порядка уведомления об увольнении, законопроект затрагивает и другие вопросы электронного кадрового документооборота. Основная часть положений, включая уведомление через платформу «Работа в России», будет введена с 1 марта 2026 года.

Источник — фото pxhere.com
