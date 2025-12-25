В Пензе выставили на продажу здание бывшего департамента ЖКХ

25.12.2025 | 09:50

В Пензе продают здание и земельный участок на улице Фрунзе, 31, где ранее располагался городской департамент ЖКХ. Начальная цена - 44,16 млн рублей.

Муниципальное казенное учреждение было создано на основании постановления мэрии для осуществления функций по управлению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. О ликвидации структуры заговорили еще в 2022-м, но процедура завершилась только к марту 2024-го.

Муниципальное имущество реализуется через аукцион. Заявки от желающих приобрести нежилое двухэтажное здание общей площадью 786,5 кв. м принимаются до 25 января.

«По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление муниципального имущества города по телефонам: 68-18-16, 68-64-15», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на продажу также выставили помещения бывшей стоматологии на улице Попова, 14а. Начальная цена составляла 8,107 млн рублей.