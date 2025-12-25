Эксперты нашли в красной икре 5 марок кишечную палочку

25.12.2025 | 09:16

Эксперты Роскачества провели исследование икры лососевых. Для проверки отобрали пробы 21 торговой марки (ТМ) и протестировали их по 31 параметру.

Испытание по микробиологическим показателям не прошли «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра» - в их продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В икре «МорМер» и «Горчаков» определили повышенное содержание микроорганизмов, вызывающих порчу продукта (это можно счесть признаком нарушения санитарии на производстве), в ТМ «Москва на волне» - дрожжей.

Соль производители вносят, ориентируясь на тренды среди потребителей, то есть только для вкуса. По ГОСТу в икре 1-го сорта соли должно быть 4-6%, 2-го - 4-7%, по стандарту Роскачества - 2-5%. Здесь баллы недополучил бренд «Деликатеска» (расхождение заявленного и фактического содержания соли).

Кроме того, в 12 продуктах оказалось слишком много икорного сока - от 1,6 до 9,3%, тогда как стандарт предполагает не больше 1%.

Наконец, нарекания вызвала маркировка товаров. У икры «Русское море», «Горчаков», «МорМер», «Тунайча» не совпадают указанные и реальные массовые доли белка и жира. У ТМ «Горчаков» зафиксировали недовес, «Ашан» не обозначил в составе бензойную кислоту (угнетает печень).

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, клостридии и золотистый стафилококк, плесень, а также паразиты и их личинки не были обнаружены нигде. Красители также отсутствовали.

«Качество икры продолжает улучшаться, а ее микробиологическая безопасность с 2023 года заметно выросла. Количество образцов с опасными бактериями сократилось», - сделали вывод специалисты.

