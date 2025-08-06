«Воздушная опасность»: что делать, если сигнал застал в магазине или кафе

06.08.2025 | 13:15

В администрации Пензы рассказали, что делать горожанам, если сигнал «Воздушная опасность» застал их в торговом центре, магазине или кафе.

Прежде всего не рекомендуется покидать здание. При этом пользоваться лифтом или эскалатором в нем запрещено.

«Также не следует искать собственные пути к укрытию. Действовать в сложившейся ситуации нужно без паники. Необходимо выполнять указания персонала и охраны, которые направят к наиболее безопасному месту, и находиться там до отмены сигнала и получения сообщения «Отбой воздушной опасности», - сообщили в мэрии.

Режим «Воздушная опасность» объявлялся в Пензе дважды - 31 июля и 2 августа во время атак беспилотников на промышленные предприятия. Не все укрытия, расположенные в подвалах жилых домов, были открыты.

Сигнал «Воздушная опасность» подается для предупреждения населения о возникших угрозах опасности применения БПЛА и поражения объектов и территорий с воздуха.

«Беспилотная опасность» объявляется, если БПЛА замечены возле границы Пензенской области. В данной ситуации следует сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.