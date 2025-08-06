Общество

«Воздушная опасность»: что делать, если сигнал застал в магазине или кафе

Печать
Telegram

В администрации Пензы рассказали, что делать горожанам, если сигнал «Воздушная опасность» застал их в торговом центре, магазине или кафе.

Прежде всего не рекомендуется покидать здание. При этом пользоваться лифтом или эскалатором в нем запрещено.

«Также не следует искать собственные пути к укрытию. Действовать в сложившейся ситуации нужно без паники. Необходимо выполнять указания персонала и охраны, которые направят к наиболее безопасному месту, и находиться там до отмены сигнала и получения сообщения «Отбой воздушной опасности», - сообщили в мэрии.

Режим «Воздушная опасность» объявлялся в Пензе дважды - 31 июля и 2 августа во время атак беспилотников на промышленные предприятия. Не все укрытия, расположенные в подвалах жилых домов, были открыты.

Сигнал «Воздушная опасность» подается для предупреждения населения о возникших угрозах опасности применения БПЛА и поражения объектов и территорий с воздуха.

«Беспилотная опасность» объявляется, если БПЛА замечены возле границы Пензенской области. В данной ситуации следует сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте