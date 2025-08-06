Общество

В Пензе не все подвалы открылись во время воздушной опасности

Печать
Telegram

В Пензе не все управляющие компании действуют по правилам во время воздушной опасности. Это констатировали на совещании в мэрии, состоявшемся во вторник, 5 августа.

«На днях произошла ситуация, когда после объявления воздушной опасности и включения сирены не все укрытия, расположенные в подвалах, были открыты. Это вызвало волну недовольства и многочисленные обращения в социальных сетях», - отметил первый замглавы администрации Андрей Шиганков.

Он напомнил, что за неисполнение или нарушение решений антитеррористической комиссии предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц - от 10 0000 до 50 000; для юридических - от 300 000 до 1 000 000.

«От ваших действий или бездействия зависят жизнь и здоровье граждан, поэтому вы обязаны обеспечить свободный доступ в подвалы», - подчеркнул Шиганков, обращаясь к руководителям УК.

6 августа во время учебной тревоги в Пензе все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны открыть подвальные помещения для отработки оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, необходимо приобрести аптечку и питьевую воду и при возникновении угрозы помочь обеспечить максимальное информирование жильцов обслуживаемых МКД о возможности использования подвалов в качестве укрытий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Режим «Воздушная опасность» объявлялся в Пензе дважды - 31 июля и 2 августа во время атак беспилотников на промышленные предприятия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте