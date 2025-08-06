В Пензе не все подвалы открылись во время воздушной опасности

06.08.2025 | 09:32

В Пензе не все управляющие компании действуют по правилам во время воздушной опасности. Это констатировали на совещании в мэрии, состоявшемся во вторник, 5 августа.

«На днях произошла ситуация, когда после объявления воздушной опасности и включения сирены не все укрытия, расположенные в подвалах, были открыты. Это вызвало волну недовольства и многочисленные обращения в социальных сетях», - отметил первый замглавы администрации Андрей Шиганков.

Он напомнил, что за неисполнение или нарушение решений антитеррористической комиссии предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц - от 10 0000 до 50 000; для юридических - от 300 000 до 1 000 000.

«От ваших действий или бездействия зависят жизнь и здоровье граждан, поэтому вы обязаны обеспечить свободный доступ в подвалы», - подчеркнул Шиганков, обращаясь к руководителям УК.

6 августа во время учебной тревоги в Пензе все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны открыть подвальные помещения для отработки оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, необходимо приобрести аптечку и питьевую воду и при возникновении угрозы помочь обеспечить максимальное информирование жильцов обслуживаемых МКД о возможности использования подвалов в качестве укрытий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Режим «Воздушная опасность» объявлялся в Пензе дважды - 31 июля и 2 августа во время атак беспилотников на промышленные предприятия.