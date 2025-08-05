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Из жизни

Атака БПЛА 31 июля: пензячка извинилась за размещение видео

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Жительницу Пензы задержали за распространение видео с БПЛА, летящим над городом. По ее словам, 31 июля она выложила запись в одно из сообществ в Telegram.

Между тем на территории региона действует запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию и распространение в СМИ и социальных сетях материалов о применении беспилотников.

«Тот, кто этим занимается, по сути, становится пособником врага», - предупредили в правительстве Пензенской области.

Женщина пояснила, что выложила запись по недомыслию, и извинилась.

«Прошу прощения за размещение такого видео, больше такого поступка от меня не повторится. Не знала, это был неосознанный поступок», - призналась пензячка.

За подобные действия предусмотрена административная ответственность: для граждан - до 5 000 рублей, для должностных лиц - до 50 000, для юридических лиц - до 1 000 000 рублей.

Ранним утром 31 июля была совершена атака на пензенское предприятие. По словам губернатора Олега Мельниченко, оказался поврежден фасад одного из цехов, загорелось складское помещение. Никто из людей не пострадал.

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Источник — видео из тг-канала областного правительства
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