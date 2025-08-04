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Общество

Пензенцы массово подписываются на сомнительные каналы в Telegram

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Telegram

Активно рекламируемые в Telegram каналы, авторы которых якобы раньше всех предупреждают о беспилотной или воздушной опасности, не имеют отношения к органам государственной власти, сообщили в областном правительстве.

Вопрос был поднят на странице губернатора во «ВКонтакте».

Пензенцы обратили внимание, что подобные каналы быстро набирают подписчиков, в том числе тратясь на рекламу. Некоторые люди репостят их сообщения в домовых чатах и районных группах, помогая неизвестным владельцам набирать многотысячную аудиторию.

На странице главы региона несколько горожан перечислили насторожившие их моменты. «У каждого такого канала указан бот, куда можно скидывать информацию об обнаружениях и работе ПВО», «[Каналы создаются], чтобы собрать аудиторию, войти в доверие и манипулировать информацией», «Эти каналы создаются пачками и, пользуясь паникой людей, набирают десятки тысяч подписчиков за сутки. А некоторые люди, не особо умеющие проверять информацию, разносят ссылки по чатам и перепискам быстрее, чем одуванчики пыльцу», - написали пензенцы.

Так, в ночь на 3 августа в одном из многочисленных «радаров» один за другим появились два поста: «Сегодня ночью возможен еще более массированный запуск БПЛА в направлении Пензенской области. Противник нашел бреши в обороне и будет пытаться их использовать по максимуму», «Перешлите, пожалуйста, этот пост своим близким, друзьям, знакомым, а также соседям в ваши домовые чаты. Мы хотим максимально обезопасить жизнь вас и ваших близких, чтобы как можно больше жителей знали об угрозе. Важна жизнь каждого».

Комментарий по теме дало правительство Пензенской области: «Данный Telegram-канал не имеет отношения к органам государственной власти и не может рассматриваться как официальный источник информации. В связи с этим настоятельно рекомендуется обращаться исключительно к верифицированным источникам для получения достоверных данных».

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