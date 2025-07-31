Сетевое издание|18+|Четверг|31 июл 2025|14:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Олег Мельниченко дал подробный комментарий об атаке БПЛА

Печать
Telegram

Губернатор Олег Мельниченко дал подробный комментарий об атаке БПЛА, совершенной рано утром в четверг, 31 июля, на одно из предприятий в Заводском районе Пензы.

«9 беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия. В ходе атаки поврежден фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения.

Я и сотрудники оперативного штаба Пензенской области находились до конца на месте происшествия. Площадь горения составила 100 кв. м. Для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС. К 10:40 открытое горение было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», - сообщил глава региона.

Он отметил, что в связи с произошедшим впервые в Пензе объявлялся режим «Воздушная опасность». Принимались меры для защиты населения - к примеру, приостанавливалась работа общественного транспорта.

«Сегодняшний день показал, что важно действовать слаженно, грамотно и быстро. Каждый должен четко следовать правилам безопасности и не допускать паники», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он в очередной раз попросил жителей региона не распространять фото, видео или непроверенную информацию: ею может воспользоваться враг.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео из тг-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте