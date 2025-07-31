31.07.2025 | 13:54

Губернатор Олег Мельниченко дал подробный комментарий об атаке БПЛА, совершенной рано утром в четверг, 31 июля, на одно из предприятий в Заводском районе Пензы.

«9 беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия. В ходе атаки поврежден фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения.

Я и сотрудники оперативного штаба Пензенской области находились до конца на месте происшествия. Площадь горения составила 100 кв. м. Для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС. К 10:40 открытое горение было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», - сообщил глава региона.

Он отметил, что в связи с произошедшим впервые в Пензе объявлялся режим «Воздушная опасность». Принимались меры для защиты населения - к примеру, приостанавливалась работа общественного транспорта.

«Сегодняшний день показал, что важно действовать слаженно, грамотно и быстро. Каждый должен четко следовать правилам безопасности и не допускать паники», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он в очередной раз попросил жителей региона не распространять фото, видео или непроверенную информацию: ею может воспользоваться враг.