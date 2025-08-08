В Заречном три дня будут отключать горячую воду

08.08.2025 | 09:10

С 12 по 14 августа в Заречном с 10:00 до 17:00 будут отключать горячую воду. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что это необходимо для проведения плановых гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением.

«В процессе испытаний удается выявить все слабые участки и дефекты, которые появились на трубопроводах за время зимы. За короткий летний период нужно успеть все починить и подготовить сети к зиме», - напомнили коммунальщики.

Тепловики зафиксируют выявленные дефекты и составят график их устранения с расстановкой приоритетов.

«В первую очередь к циркуляции будут подключены те участки сетей, на которых в процессе испытаний не было выявлено повреждений. Соответственно и горячая вода появляется у них в первую очередь.

Затем работы будут выполняться на тех дефектах, устранение которых позволяет подключить к циркуляции в кратчайший срок наибольшее количество потребителей горячей воды (обычно это повреждения на участках магистральных трубопроводов)», - рассказали в ООО «ЭнергоПромРесурс».

О признаках утечки теплоносителя (парении, образовании промоин) следует сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 65-53-38.