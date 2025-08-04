Чиновники прокомментировали идею разрешить пензенцам сбивать БПЛА

04.08.2025 | 12:31

Житель Пензы предложил властям рассмотреть вопрос о мобилизации охотников. Свою идею он изложил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Установите зоны за городом, в которых можно охотиться за дронами. Выплачивайте премию 150-200к за каждый сбитый БПЛА», - написал горожанин.

По его мнению, это выйдет гораздо дешевле для бюджета, чем восстановление возможных разрушений.

«Народ может сам защитить город, только предоставьте возможности», - резюмировал пензенец.

На сообщение отреагировали в Министерстве региональной безопасности. «На сегодняшний день вопросы противодействия беспилотным летательным аппаратам относятся к исключительной компетенции военных ведомств. В соответствии с действующими нормами участие гражданских лиц в подобных мероприятиях возможно лишь при объявлении военного положения. В случае изменения ситуации и необходимости привлечения общественной помощи ваши предложения будут внимательно изучены. Спасибо вам за патриотизм и готовность участвовать в защите родной земли!» - написал представитель ведомства.

Ранним утром субботы Пензу атаковали БПЛА. Горожане услышали несколько хлопков. В 4:49 губернатор объявил режим «Воздушная опасность». В 5:17 стало известно о закрытии неба над аэропортом. Была приостановлена работа общественного транспорта и автовокзала.

В 6:40 Олег Мельниченко сообщил, что атаковали пензенское предприятие. Погибла женщина, еще 2 человека травмированы.