В пензенском аэропорту сняли ограничения

02.08.2025 | 08:38

Пензенский аэропорт вновь принимает и выпускает воздушные суда. Ограничения сняты. Об этом сообщили в Росавиации в 8:28 субботы, 2 августа.

Также в регионе отменен режим «Беспилотная опасность», рассказал губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в 8:32.

Ранним утром Пензу атаковали БПЛА. Горожане услышали несколько хлопков. В 4:49 губернатор объявил режим «Воздушная опасность». В 5:17 стало известно о закрытии неба над аэропортом. Была приостановлена работа общественного транспорта и автовокзала.

В 6:40 Олег Мельниченко сообщил, что БПЛА атаковали пензенское предприятие. Погибла женщина. Еще 2 человека травмированы.

Режим «Воздушная опасность» отменили в районе 7:30.

Позже стало известно, что над территорией Пензенской области сбили 5 беспилотников.