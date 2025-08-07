В Заречном ул. Озерскую перекрыли из-за вспучившегося асфальта

07.08.2025 | 21:29

В Заречном улицу Озерскую перекрыли для ремонта изношенных деформационных швов. О ходе работ в четверг, 7 августа, рассказал глава города Алексей Костин.

Он уточнил, что Заречный - один из немногих городов, где дорожная сеть из-за высокого уровня грунтовых вод построена на бетонном основании.

У такой технологии есть свои плюсы и минусы. К примеру, обслуживание обходится дешевле, но деформационные швы, которыми бетонные плиты соединены между собой, могут изнашиваться и разрушаться.

«Так случилось на улице Озерской. В последние годы, вероятно, из-за обилия грунтовых вод, в некоторых местах произошло вспучивание асфальта», - пояснил Алексей Костин.

Сейчас бугры вскрывают, внутрь заливают новый бетон, а поверх укладывают асфальт.

«Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за перекрытой дороги. Терпение - наш общий вклад в развитие города. Совсем скоро вы сможете снова ездить привычными маршрутами, но уже с другим чувством», - обратился чиновник к населению.