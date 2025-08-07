Общество

«Ракетная опасность»: алгоритм действий для жителей региона

В четверг, 8 августа, Центр управления регионом Пензенской области опубликовал алгоритм действий для жителей при получении сигнала «Ракетная опасность».

Его дают, когда существует угроза падения ракет. Звучат сирены, сигнал «Внимание всем!», приходят оповещения по официальным каналам.

Действовать нужно так же, как и при «Воздушной опасности».

Те, кто находится в многоквартирном доме, должны спуститься на нижние этаже или в укрытие. В частном доме нужно выбрать помещение без окон или проследовать в подвал. На улице нельзя оставаться на открытом пространстве, необходимо найти укрытие.

При введении режима «Ракетная опасность» должны дистанционно разомкнуться магнитные замки придомовых территорий и двери крайних подъездов многоквартирных домов - их можно использовать как укрытия.

Подвальные помещения/укрытия должны быть сразу открыты. Ответственность за это несут управляющие компании.

Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Ракетная опасность».

«Не игнорируйте, изучите и поделитесь с близкими», - подытожили в ЦУРе.

