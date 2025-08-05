БПЛА: в регионе хотят изменить штрафы для одной категории лиц

05.08.2025 | 14:35

В Пензенской области хотят изменить штрафы для должностных лиц за съемку и публикацию БПЛА. Изменения планируют внести в кодекс региона об административных правонарушениях.

Согласно проекту закона, опубликованному на сайте правительства, за съемку беспилотников и последствий их прилетов, работы и мест нахождения средств противодействия (например, ПВО) будет грозить штраф:

- для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей;

- для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Столько же придется отдать за публикации фото и видео в интернете.

Пока штраф для должностных лиц составляет от 10 000 до 50 000 рублей, то есть его минимальный размер планируют увеличить на 20 000. Для остальных суммы остаются прежними.

В последний раз беспилотники атаковали Пензу ранним утром 2 августа. Было сбито 5 вражеских БПЛА. Погибла женщина, пострадали 3 сотрудника предприятия.