8 августа в Пензенской области осадков не ожидается

В пятницу, 8 августа, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.
В ночь на пятницу термометры покажут +13...+18 градусов, осадков не ожидается.
Днем на улице будет +21...+26. В ночь на субботу прогнозируется +10...+15 градусов, без осадков.
В народном календаре 1 августа - Ермолаев день. На Руси подмечали: холодное утро на Ермолая предвещает раннюю зиму.
