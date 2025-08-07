8 августа в Пензенской области осадков не ожидается

07.08.2025 | 22:00

В пятницу, 8 августа, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +13...+18 градусов, осадков не ожидается.

Днем на улице будет +21...+26. В ночь на субботу прогнозируется +10...+15 градусов, без осадков.

В народном календаре 1 августа - Ермолаев день. На Руси подмечали: холодное утро на Ермолая предвещает раннюю зиму.