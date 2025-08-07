Общество

Без интернета: пользователи получат доступ к белому списку сервисов

В Минцифры РФ разработали схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности. Она согласована с операторами связи, сообщил в четверг, 7 августа, глава ведомства Максут Шадаев.

«То есть, когда происходит блокировка мобильного интернета, пользователи смогут, используя специальный механизм авторизации - так называемую капчу, получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости.

Все, что касается сетей М2М (технология межмашинного взаимодействия. - Прим. ред.), - мы также их отдельно пропишем, чтобы не отключалась связь у банкоматов, платежных терминалов и других устройств», - процитировала министра «Российская газета».

Под белым списком подразумеваются сервисы такси, службы доставки, маркетплейсы и др.

Отдельно пропишут периоды охлаждения (5 часов) для иностранных SIM-карт, попадающих в национальный российский роуминг. Ожидается, что это исключит возможности использования сервисов мобильного интернета для управления иностранными беспилотниками.

«Однако пользователи смогут так же с использованием капчи получить доступ к наиболее значимым сервисам, чтобы быть на связи, вызвать такси и т. д.», - добавил Максут Шадаев.

Когда именно разработанную и согласованную схему начнут использовать, не сообщается.

