В Пензе задержали мужчину, выложившего в Сеть видео с БПЛА

07.08.2025 | 12:17

В Пензе еще одного человека задержали за распространение материалов о применении беспилотников. На этот раз мужчину.

«Разместил в социальной сети TikTok видео пролета над Пензой БПЛА. В содеянном признаюсь, раскаиваюсь, больше повторять не буду», - заверил горожанин.

За съемку фото- или видеоматериалов, а также их распространение в регионе предусмотрена административная ответственность: для граждан - до 5 000 рублей, для должностных лиц - до 50 000 рублей, для юридических лиц - до 1 000 000.

«Враг использует любые полученные сведения для совершения новых преступлений. Не становитесь его пособниками!» - предупредило областное правительство.

Ранее за аналогичное нарушение была задержана женщина, которая 31 июля выложила в Telegram видео с БПЛА, летящим над городом.