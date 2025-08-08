У льготников есть 2 месяца, чтобы сменить форму получения соцуслуг

08.08.2025 | 09:20

Федеральные льготники до 1 октября могут изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на следующий год, напомнили в Отделении СФР по Пензенской области.

Всего их в регионе проживает 125 807. Речь идет о гражданах с инвалидностью, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий, лицах, подвергшихся воздействию радиации, и др.

«НСУ полагается федеральным льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), и включает в себя обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, бесплатный проезд на пригородных поездах», - пояснили в Соцфонде.

НСУ можно получать как в натуральном виде (то есть сами услуги), так и в виде выплаты за весь набор или его части. Набор соцуслуг в 2025 году стоит 1 728,46 руб. в месяц.

Гражданам с инвалидностью изначально НСУ назначают в натуральном виде, а ветеранам и подвергшимся воздействию радиации - в денежном. Льготник может изменить форму получения набора соцуслуг.

Заявление можно подать на портале госуслуг, в клиентских службах местного отделения СФР и офисах МФЦ. Выбранная форма начнет действовать с 1 января следующего года.

«Если вас устраивает текущая форма получения НСУ и вы не хотите ее менять, подавать заявление не нужно», - уточнили в Соцфонде.