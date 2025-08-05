Беспилотная опасность: названа причина задержки СМС-оповещений

05.08.2025 | 11:48

В Минцифры Пензенской области объяснили, почему при объявлении режима беспилотной или воздушной опасности СМС-оповещения жителям региона приходят с опозданием.

Вопрос был поднят на странице губернатора во «ВКонтакте». Житель Пензы указал, что СМС может прийти через 2-3 часа после введения режима.

Представитель минцифры сообщил, что в среднем доставка СМС-сообщений занимает несколько секунд, но в некоторых случаях могут быть задержки.

«Во время пиковой нагрузки, когда СМС-сообщения рассылаются всем абонентам региона, сети мобильных операторов перегружены. Это может приводить к замедлению обработки и доставки СМС-сообщений», - уточнил специалист.

В среду, 6 августа, в Пензенской области с 9:15 до 9:30 состоится плановая комплексная проверка готовности систем оповещения. «Рассылка СМС-оповещений и прерывание сигнала теле- и радиовещания не планируются», - уточнили в правительстве.