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Общество

Установлен особый класс воздушного пространства для БПЛА

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В России появился новый класс воздушного пространства для БПЛА, - H («эйч»). Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3 050 м», - уточняется в документе.

Предполагается, что принятое решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации, упростит эксплуатацию БПЛА в условиях постоянно растущего спроса и обеспечит безопасность полетов.

«Информацию о маршрутах полетов и условия их использования будет публиковать Росавиация», - пояснили в Правительстве РФ.

До этого было только 3 класса воздушного пространства: A, С и G.

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