Утром 6 августа в Пензенской области включат электросирены

04.08.2025 | 17:42

В среду, 6 августа, в Пензенской области состоится плановая комплексная проверка готовности систем оповещения, сообщили в региональном правительстве.

Электросирены включат с 9:15 до 9:30.

«Рассылка СМС-оповещений и прерывание сигнала теле- и радиовещания не планируются», - уточнили в правительстве.

Жителей и гостей региона просят не паниковать. «Меры учебного характера направлены на отработку взаимодействия оперативных служб и руководителей предприятий, организаций», - пояснили в правительстве.

Ранее глава Кузнецка объяснил, как отличить учебную тревогу от боевой. Во-первых, о плановой проверке, как правило, предупреждают заранее. Во-вторых, у учебного и боевого вариантов разная длительность сигнала (учебный - это краткосрочное включение с перерывами либо одно краткосрочное включение). В-третьих, боевой вариант должен дублироваться по другим каналам.