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Глас народа

Платная парковка на Привокзальной площади вновь подверглась критике

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Платная парковка на Привокзальной площади может претендовать на звание самой невостребованной в Пензе. Такое мнение в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru прислала местная жительница Виктория С.

Женщина рассказала, что приехала на вокзал вечером и увидела почти полностью свободную от машин территорию всего с несколькими автомобилями. Другие места, за которые не нужно отдавать деньги, были заняты.

Платная парковка на Привокзальной площади вновь подверглась критике

«Сделали платной, наверняка ничего на ней не зарабатывают. И это не потому, что народу нет. Народ припаркуется где-то еще. Кому сделали хорошо? Никому. Кому сделали плохо? Пензенцам», - прокомментировала горожанка.

Женщина прикрепила к сообщению фото, снятые в 18:55 пятницы, 31 мая.

Платная парковка на Привокзальной площади вновь подверглась критике

«Так-то людей и машин полно. Это на платной никого», - указала она.

Платная парковка на Привокзальной площади вновь подверглась критике

О том, что отдавать деньги за стоянку у вокзала никто не собирается, пензенцы уже говорили ранее. «Нет там машин. И не будет. Выброшенные деньги», - высказался местный житель Алексей.

На его слова ответил сотрудник управления ЖКХ города, объяснив, что главная цель организации платных парковок - упорядочить стоянку машин, сократить число нарушений правил дорожного движения, создать комфортную среду для пешеходов и автомобилистов.

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