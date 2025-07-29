Провалом на улице Ленинградской занялись коммунальщики

29.07.2025 | 12:56

Провалом, который больше месяца назад образовался на улице Ленинградской, на пешеходном переходе рядом с пересечением с улицей Мира, занялись коммунальщики.

Во вторник, 29 июля, в первой половине дня на место прибыли рабочие и техника. Левую полосу, с которой поворачивают на улицу Мира, перекрыли.

Первые сообщения о провале на дороге появились 24 июня. «Куда делись все спецы, которые умели класть асфальт? Здесь же вот только меняли, границы обновленного участка видно. Кошмар», - возмущались пензенцы.

23 июля горожане отмечали, что провалу исполнился месяц.

«Водители объезжают, пешеходы обходят. В общем, все привыкли, все нормально. Так и живем», - писала жительница Западной Поляны в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.