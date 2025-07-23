Сетевое издание|18+|Среда|23 июл 2025|20:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Провалу на улице Ленинградской в Пензе исполнился месяц

Печать
Telegram

Провалу, который образовался на улице Ленинградской, на пешеходном переходе рядом с пересечением с улицей Мира, исполнился месяц.

Провалу на улице Ленинградской в Пензе исполнился месяц

«Водители объезжают, пешеходы обходят. В общем, все привыкли, все нормально. Так и живем», - написала жительница Западной Поляны, приславшая фотографии в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru. Она сделала их вечером в среду, 23 июля.

Первые сообщения о провале на дороге появились 24 июня.

«Куда делись все спецы, которые умели класть асфальт? Здесь же вот только меняли, границы обновленного участка видно. Кошмар», - отмечали пензенцы.

Ранее горожане сообщали, что на улице Мира первая полоса в сторону Окружной, чуть дальше остановки «Гортеплоэнергия», стала уже: здесь провалился асфальт. Яму оперативно засыпали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте