Провалу на улице Ленинградской в Пензе исполнился месяц

23.07.2025 | 19:31

Провалу, который образовался на улице Ленинградской, на пешеходном переходе рядом с пересечением с улицей Мира, исполнился месяц.

«Водители объезжают, пешеходы обходят. В общем, все привыкли, все нормально. Так и живем», - написала жительница Западной Поляны, приславшая фотографии в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru. Она сделала их вечером в среду, 23 июля.

Первые сообщения о провале на дороге появились 24 июня.

«Куда делись все спецы, которые умели класть асфальт? Здесь же вот только меняли, границы обновленного участка видно. Кошмар», - отмечали пензенцы.

Ранее горожане сообщали, что на улице Мира первая полоса в сторону Окружной, чуть дальше остановки «Гортеплоэнергия», стала уже: здесь провалился асфальт. Яму оперативно засыпали.