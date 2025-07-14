На пересечении улиц Свердлова и Богданова провалился асфальт

14.07.2025 | 09:02

На дорогах Пензы образовался очередной провал - на этот раз на пересечении улиц Свердлова и Богданова.

Фотографию ям возле открытого люка прислал в редакцию PenzaInform.ru местный житель. «Дырка в асфальте Свердлова / Богданова после недавнего ремонта», - подписал он снимок.

Пенза стала городом ям, отмечают водители и пешеходы. В мае и июне проваливался асфальт на улице Суворова, напротив головного офиса Сбербанка. 8 декабря прошлого года на этом участке была авария на сетях, через два дня ремонтные работы закончили и восстановили покрытие.

5 июня стало известно о «капкане» близ пересечения улиц Захарова и Космодемьянской.

10 июня горожане заметили сразу два «портала в ад» - так в последние годы в народе называют подобные провалы. Один из них образовался посреди проезжей части улицы Металлистов, другой появился на улице Свердлова, в районе остановки «Электромеханика».

13 июня сообщалось о яме на улице Куприна. 24 июня провал образовался на улице Ленинградской - рядом с пересечением с улицей Мира, на пешеходном переходе. «Куда делись все спецы, которые умели класть асфальт? Здесь же вот только меняли, границы обновленного участка видно. Кошмар», - обращала внимание подписчица телеграм-канала PenzaInform, поделившаяся снимками.