В Пензе продолжается ремонт дороги на проспекте Победы

09.07.2025 | 14:48

На проспекте Победы в Пензе ремонтируют дорогу. Восстановлением полотна занимаются сотрудники МБУ «Пензавтодор».

«Основная работа, включая фрезерование и укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, осуществляется ночью. Днем выполняются подготовительные мероприятия, такие как устройство канализационных люков и уборка мусора, частичная замена бортовых камней», - пояснили в городской администрации.

К 9 Мая на проспекте Победы отремонтировали отрезок дороги от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Буратино».

Затем по плану должны привести в порядок еще 3 участка: от улицы Беляева до Соборной мечети (проспект Победы, 75м), от улицы Лозицкой до Минской и съезд с проспекта на Ульяновскую в районе автозаправочной станции.

Кроме того, сейчас идет мелкоямочный ремонт на улице Кижеватова, специалисты занимаются восстановлением деформационных швов на мосту через ручей Безымянный.