На улице Мира провалился асфальт на проезжей части

20.07.2025 | 14:58

На улице Мира в Пензе первая полоса в сторону Окружной, чуть дальше остановки «Гортеплоэнергия», стала уже: здесь провалился асфальт.

Читатель PenzaInform.ru прислал фотографии с места в рубрику «Глас народа» в воскресенье, 20 июля.

«Тут меняют бордюр, и, вероятно, в процессе что-то пошло не так. В итоге имеем то, что имеем», - написал горожанин.

На проезжей части выставлен предупреждающий знак.

«Теперь у нас тут баланс и гармония. Яма и на тротуаре, и на дороге», - резюмировал пензенец.