В Кузнецке назвали дату открытия центральной площади

14.07.2025 | 16:15

На центральной площади Кузнецка продолжается ремонт, начавшийся в мае. Половина работ по укладке плитки уже выполнена, сообщил глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 14 июля.

«Думаю, что к 1 сентября мы получим ее в законченном виде с возможностью проведения массовых мероприятий», - заявил он.

Площадь не обновлялась более 30 лет. В 2025-м ее включили в план ремонта улицы Ленина на участке от Гражданской до Московской за 67 723 949 рублей 88 копеек.

Запланировано потратить 600 189 рублей 81 копейку на подготовительные работы; 47 942 634 рубля 55 копеек - на дорожную одежду; 7 101 110 рублей 80 копеек - на обустройство примыканий; 792 689 рублей 74 копейки - на организацию безопасности дорожного движения. Оставшиеся 11 287 324 рубля 98 копеек - НДС.

Выполнить все работы по условиям контракта необходимо до 14 августа 2026 года.

«Свой 245-летний юбилей, который отмечается в этом году, Кузнецк встретит с обновленной центральной площадью города», - подчеркивали ранее в пресс-службе местной администрации.