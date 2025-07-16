Назван срок монтажа лестницы от Тропы здоровья в частный сектор

Работы по устройству лестничного схода от Тропы здоровья до 1-го проезда Станиславского планируется выполнить до конца августа. Об этом в среду, 16 июля, сообщил представитель управления капитального строительства, отвечая на вопрос читательницы телеграм-канала PenzaInform.
Ранее уточнялось, что лестницу начнут строить, когда закончат другую - на улицу Пацаева.
Решение обустроить спуск в частный сектор было обнародовано администрацией Пензы в апреле.
Монтаж лестницы к улице Пацаева планируют закончить до 1 августа. У сооружения появятся перила.
«До полного завершения работ пользоваться лестницей запрещено в целях безопасности», - подчеркнули в мэрии.
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