Назван срок монтажа лестницы от Тропы здоровья в частный сектор

16.07.2025 | 18:03

Работы по устройству лестничного схода от Тропы здоровья до 1-го проезда Станиславского планируется выполнить до конца августа. Об этом в среду, 16 июля, сообщил представитель управления капитального строительства, отвечая на вопрос читательницы телеграм-канала PenzaInform.

Ранее уточнялось, что лестницу начнут строить, когда закончат другую - на улицу Пацаева.

Решение обустроить спуск в частный сектор было обнародовано администрацией Пензы в апреле.

Монтаж лестницы к улице Пацаева планируют закончить до 1 августа. У сооружения появятся перила.

«До полного завершения работ пользоваться лестницей запрещено в целях безопасности», - подчеркнули в мэрии.