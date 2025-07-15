Общество

Сквер «Семейный» на ГПЗ должны сдать на месяц раньше срока

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Срок сдачи в эксплуатацию сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ необходимо сдвинуть. Так считает губернатор Олег Мельниченко. Он поручил завершить все работы на объекте на месяц раньше, чем изначально предлагала администрация Пензы.

«Поставил задачу открыть сквер 1 сентября», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях во вторник, 15 июля.

Зона отдыха передана парку Белинского. В марте на разработку проектно-сметной документации было выделено 5 250 000 рублей, в июне объявили аукцион на благоустройство территории за 68 009 648 рублей. Проект договора предусматривал сдачу к 30 сентября.

Ранее губернатор сообщил, что в сквере хотят обустроить дорожки, разместить разные малые архитектурные формы и небольшие игровые аттракционы.

Во время выездного совещания в апреле Ярослав Щигорев, занимавший тогда должность замглавы администрации Пензы, уточнил, что при благоустройстве будут стараться использовать больше природных материалов, появится неяркое освещение, также обновят детские площадки.

«Будет тихий сквер для прогулок, без аттракционов», - подчеркнул он.

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