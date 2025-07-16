Объяснено отсутствие теле- и радиовещания в Пензе

16.07.2025 | 12:47

В среду, 16 июля, жители Пензы пожаловались в соцсетях на отсутствие теле- и радиосигнала. В региональном министерстве цифрового развития и связи успокоили людей: отключения трансляций связаны с профилактическими работами.

В Пензе их проведут с 7:00 до 16:00. На это время прерваны программы, входящие в состав 1-го и 2-го мультиплексов, а также радиостанций.

Специалисты также сообщили, что перерывы телерадиосигнала ожидаются в области с 14 по 20 июля.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредили пензенцев.

Все отключения согласованы с вещателями.