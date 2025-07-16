Ипотечную ставку могут привязать к региону и числу детей в семье

16.07.2025 | 17:32

Ипотечная ставка должна быть дифференцированной в зависимости от региона и количества детей в семье. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свое предложение он озвучил на заседании в среду, 16 июля.

«У нас ставка по ипотечным кредитам «плоская», она не учитывает доходы в регионах. Независимо от того, где человек живет - в Тыве, Костроме, Орле, Москве, - ставка одинаковая», - констатировал он.

Володин подчеркнул, что средняя заработная плата при этом разная.

«Нам надо создавать условия в регионах и, значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная и, конечно, зависела от количества детей», - заявил спикер Госдумы.

Особое внимание, по его мнению, следует уделить селам, где имеются проблемы с рынком жилья.