В Пензе выставили ограждение вокруг главного фонтана

19.06.2025 | 14:40

Вокруг чаши главного фонтана Пензы появилось ограждение. Его установили в четверг, 19 июня.

Ранее с такой инициативой выступило руководство МБУ «Пензавтодор». Цель - предотвратить поломку деталей дорогостоящего объекта. Горожане, использующие фонтан для купания, уже в начале лета повредили несколько форсунок.

«Если так будет продолжаться, мы можем остаться без этого значимого для города объекта. Профилактические рейды не дают стойкого положительного эффекта», - пояснил директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов. 9 июня на совещании в администрации он предложил сделать небольшое красивое ограждение.

«Также в ближайшее время здесь появятся предупреждающие таблички», - сообщили в мэрии.

Пешеходная часть сооружения осталась в свободном доступе.