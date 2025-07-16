Общество

«Термодом» активно строит продолжение набережной в Спутнике

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В Городе Спутнике продолжаются работы по продлению верхней части набережной и строительству на ней новых объектов для отдыха и занятий спортом.

«Термодом» совместно с администрацией Засечного сельсовета воплощает здесь сразу несколько проектов для молодежи Спутника. Это скейт-парк, памп-трек и роллердром.

Как сообщают со стройплощадки, полностью выполнены грунтовые работы, выкопан котлован под амфитеатр будущего роллердрома, специалисты приступают к возведению фундамента.

В этом месте на набережной появится новая входная арка, за ней - большая зона для удаленной работы на свежем воздухе. Также планируется установка велопарковок, скамеек с теневыми навесами и USB-зарядками, большое внимание уделят озеленению территории.

Закончить работы планируется осенью 2025 года.

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