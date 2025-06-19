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Общество

Городские власти извинились перед пензенцами за ограждение фонтана

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Вечером в четверг, 18 июня, председатель гордумы Денис Соболев от имени городских властей извинился перед пензенцами за ограждение главного фонтана.

«В мой адрес поступает много сообщений и комментариев от горожан по поводу установленного ограждения вокруг чаши фонтана на улице Московской. В первую очередь люди справедливо отмечают, что выглядит это неэстетично. Согласен, решение получилось не самое удачное.

Сейчас мы ищем более подходящие варианты, которые устроят всех. Со своей стороны попросил городские службы незамедлительно демонтировать этот забор, потому что в таком виде он только портит вид Фонтанной площади. Уже сегодня это будет сделано.

Всем, кого возмутило подобное ограждение городского фонтана, приношу извинения от имени городских властей», - написал Денис Соболев в Telegram.

Также он обратился к пензенцам с просьбой бережно относиться к городу и следить за детьми возле фонтана, чтобы не допустить избежать поломок дорогостоящего оборудования.

18 июня вокруг чаши главного фонтана Пензы появилось ограждение. Ранее с такой инициативой выступило руководство МБУ «Пензавтодор». Горожане, использующие фонтан для купания, уже в начале лета повредили несколько форсунок.

«Если так будет продолжаться, мы можем остаться без этого значимого для города объекта. Профилактические рейды не дают стойкого положительного эффекта», - пояснил директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов. 9 июня на совещании в администрации он предложил сделать небольшое красивое ограждение.

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