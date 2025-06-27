В сквере Воинской доблести возложат цветы к мемориалам

27.06.2025 | 18:34

В Пензе во вторник, 1 июля, пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий.

Как рассказали в пензенском филиале фонда «Защитники Отечества», в программе - возложение цветов к мемориалу «Афганские ворота», памятнику погибшим на Северном Кавказе и памятному знаку участникам СВО.

Все эти мемориалы находятся в сквере Воинской доблести на улице Максима Горького.

Начало мероприятия в 11:00, сбор гостей запланирован на 10:45.

День ветеранов боевых действий в России отмечается 1 июля ежегодно. Традиция зародилась в 2000-х, инициаторами выступили ветеранские организации.

В Пензе традиционным местом празднования становится сквер на улице Максима Горького. В 2025 году там открыли памятный знак участникам СВО. Основой композиции стали символ Z (лозунг «За Победу») и образ Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем воинов. С одной стороны знака разместили надпись «Верны долгу и Отечеству», с другой - высказывание полководца М. И. Кутузова: «Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных».