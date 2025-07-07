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Общество

В сквере Белинского началась вырубка зараженных деревьев

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В сквере Белинского, расположенном напротив областного драматического театра (в границах улиц Московской, Бакунина и Тетрального проезда) началась вырубка деревьев.

В администрации Пензы подчеркнули, что работники МБУ «Пензавтодор» убирают стволы и ветви, которые заражены ясеневой изумрудной златкой.

В сквере Белинского началась вырубка зараженных деревьев

«Это опасное насекомое. Вредитель способен вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. Единственный эффективный способ борьбы с уже пораженными древесными растениями - их опиловка и ликвидация. Важно действовать быстро, чтобы предотвратить распространение личинок на здоровые деревья, тем самым сохранить лесные массивы и зеленые зоны города», - отметили в мэрии.

В сквере Белинского началась вырубка зараженных деревьев

В скором времени аналогичные мероприятия проведут и в других местах, где также выявили очаги заражения.

«Каждое удаленное дерево впоследствии планируется заменить на новое, уже подросшее и другой крупной породы, чтобы восстановить состояние экосистемы», - добавили в администрации.

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Источник — фото администрации Пензы
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