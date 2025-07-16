Общество

Перевозчика с маршрута № 160 оштрафовали на 100 000 рублей

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Зареченский городской суд по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел административное дело в отношении перевозчика, который грубо нарушил условия, предусмотренные лицензией.

16 апреля инспектор на Привокзальной площади проверил принадлежащий предпринимателю микроавтобус Fiat Ducato, который перевозил пассажиров по маршруту № 160 (г. Пенза - с. Кроптово).

Оказалось, что автобус не прошел предрейсовый контроль технического состояния и не оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Предприниматель признал вину. В суде он пояснил, что Fiat Ducato постоянно не использовался для перевозок, а в тот день был отправлен в рейс, так как сломался основной автобус. Перевозчик посчитал неприемлемым лишить людей возможности добраться до с. Кроптово (другой транспорт туда не ходит). Кроме того, 25 декабря 2020 года на Fiat Ducato было установлено оборудование ГЛОНАСС. Предприниматель предположил, что оно не работало по не зависящим от него обстоятельствам.

Суд, выслушав доводы, указал, что причины нарушения не имеют значения для его квалификации. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 100 000 рублей.

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